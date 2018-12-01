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В Нигерии полицейские уничтожили более 100 членов бандформированиий

В мире 01.12.2018 | 19:57
Фото Twitter-аккаунта Breakingnewsnig
Фото Twitter-аккаунта Breakingnewsnig

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нигерии во время полицейской операции, направленной на подавление преступности в штате Замфара, убиты более 100 человек. Об этом сообщает агентство AFP 1 декабря.

Операция была проведена в целях преодоления преступности в северо-западном штате Замфара, который характеризовался похищением людей и требованием выкупов.

"Совместная оперативная группа отразила нападения из засады вооруженных бандитов в Маганг-Форе, что в штате Замфара, в результате атаки погибли 104 бандита, - приводит агентство слова полицейского Джимоша Мосистиха.

В начале ноября в Замфару прибыли более 1 тыс. полицейских для патрулирования. По информации полиции, за месяц 85 человек были задержаны по подозрению в похищении людей.-0-

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Теги
Нигерия, преступление
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