В Нигерии полиция задержала 28 демонстрантов

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 28 человек задержаны полицией 13 февраля в районе Лекки мегаполиса Лагос за создание препятствий для движения транспорта. Об этом сообщила нигерийская газета Premium Times. Задержания демонстрантов сопровождались жесткими действиями полицейских, которые применяли дубинки.

Собравшиеся протестовали против решения городского суда Лагоса разрешить возобновление работы в Лекки станции для сбора платы за проезд по автотрассе, указывает издание.

На пике массовых выступлений минувшей осенью в Нигерии против насилия со стороны полиции в Лекки произошел 20 октября инцидент со стрельбой. Около 1 тыс. активистов движения протеста были атакованы неизвестными в военной форме.

Собравшиеся 13 февраля демонстранты настаивают на закрытии станции на том основании, что необходимо дополнительное расследование инцидента 20 октября. Часть из них также добивается создания в этом месте мемориального комплекса. В свою очередь власти указывают, что город теряет большие суммы денег из-за перекрытой автострады.-0-