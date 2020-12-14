В Нигерии после нападения боевиков на школу-интернат более 300 учеников пропали без вести

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Нигерии в штате Кацина после нападения группы неизвестных вооруженных людей на школу-интернат без вести пропали 333 ученика, сообщает Синьхуа.

По словам губернатора штата Амину Белло Масари, инцидент произошел вечером 11 декабря, утром 14 декабря дети еще не были найдены. Часть пропавших школьников похитили боевики, остальные дети бежали при нападении. Всего в школе числятся 839 учеников. Полиция ведет поиски пропавших детей, а также разыскивает боевиков.

Пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за нападение. Власти Нигерии временно закрыли все школы-интернаты штата.

Президент страны Мухаммаду Бухари осудил нападение и дал распоряжение найти нападавших и обеспечить безопасность школьников.-0-