В Нигерии при крушении парома погибли 20 человек

Фото из архива
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек погибли при крушении парома на севере Нигерии в штате Кано, сообщает издание The EastAfrican.
Отмечается, что 7 пассажиров удалось спасти, они доставлены в больницу. На момент происшествия в лодке находились 49 человек. Работы по поиску еще 22 пропавших без вести продолжаются.
В Государственной пожарной службе Кано подтвердили, что 30 ноября паром перевернулся и затонул во время переправы через реку Ватари. Причиной происшествия стала перегрузка транспортного средства.-0-