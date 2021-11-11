В Нигерии при лобовом столкновении автобусов погибли около 30 человек

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 30 человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия в Нигерии. Два междугородных автобуса столкнулись на оживленной трассе Йола - Гомбе в штате Адамава на востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету "Дейли пост".
Как сообщили очевидцы трагедии, ДТП произошло из-за того, что водители автобусов, двигавшихся в противоположных направлениях, стали маневрировать на скорости, стараясь не угодить колесом в выбоины на дороге.
Шоссе Йола - Гомбе известно обилием аварийных участков, давно требующих ремонта.-0-