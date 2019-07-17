В Нигерии при обрушении здания погибли 12 человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нигерии произошло обрушение трехэтажного здания, как минимум 12 человек погибли, сообщает
Известно, что в здании кроме квартир располагались магазины. Уже из-под завалов извлечено 12 тел погибших. Еще четыре человека получили ранения, они доставлены в больницы.
По данным полиции, причиной обрушения могли стать некачественные материалы, используемые при строительстве здания.-0-
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