В Нигерии при взрыве бензовоза погибли 20 человек

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек стали жертвами взрыва бензовоза при автомобильной аварии на скоростной трассе в Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post.
Официальный представитель федеральной службы безопасности дорожного движения Агнесс Огунгбеми заявила, что водитель бензовоза не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и взорвалась. Всего в ДТП попало восемь автомобилей.
Люди, получившие травмы, госпитализированы, точное количество пострадавших уточняется.-0-