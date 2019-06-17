В Нигерии произошел тройной теракт, погибли 30 человек

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате тройной террористической атаки на северо-востоке Нигерии погибли не менее 30 человек, еще 40 получили ранения, информирует BBC .

Свидетели сообщили, что три смертника - две женщины и один мужчина - взорвали себя в одном из спортивных центров в деревне Кондуге (штат Борно), где местные футбольные фанаты собрались смотреть матч. Взрывное устройство еще одной смертницы не сработало, она была задержана.

Как уточнили в Государственном агентстве по чрезвычайным ситуациям Нигерии, большое число погибших было связано с тем, что сотрудники аварийно-спасательных служб не смогли быстро добраться до места теракта. Кроме того, поблизости с деревней, где случился инцидент, нет медицинских учреждений, способных справиться с такой чрезвычайной ситуацией.

Ведется расследование. В нападении подозревается воинствующая исламистская группировка "Боко Харам".-0-