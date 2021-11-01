В Нигерии рухнул 21-этажный небоскреб

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание в 21 этаж обрушилось сегодня в фешенебельном районе крупнейшего города Нигерии Лагоса. Об этом сообщила нигерийская газета Punch, информирует ТАСС.

Здание находилось в фазе строительства.

По информации нигерийской газеты Premium Times, под завалами могут находиться свыше 50 человек, в том числе и владелец здания. На данный момент еще не ясно, в каком состоянии находятся люди и в какой степени они пострадали при обрушении конструкций.

В свою очередь газета Nation сообщила, что из-под завалов уже извлечены четыре человека. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, другие двое - легко ранены. В районе работают бригады спасательных служб, ведется разбор завалов.-0-