В Нигерии смертница подорвала себя на территории семинарии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12-летняя девочка подорвала себя в исламской семинарии на северо-востоке Нигерии. Погибли трое детей, сообщает газета The Guardian.
Инцидент произошел вечером 30 января на окраине Майдугури, столицы федерального штата Борно во время занятий. Смертница подошла к группе мальчиков - учащихся семинарии, после чего произошел взрыв. В результате трое детей погибли, еще четверо пострадали. Террористка скончалась.
Незадолго до этого еще одна девочка-подросток совершила самоподрыв в расположенном рядом со школой доме. Здание было полностью разрушено, один человек ранен.
Оба террористических акта могли быть организованы радикальной исламистской группировки "Боко харам". Ведется расследование.-0-