В Нигерии террористы убили 38 человек в деревне на северо-востоке страны

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики из группировки "Исламское государство в Западной Африке" атаковали деревню на северо-востоке Нигерии, убив 38 человек, сообщает ТАСС со ссылкой агентство France Presse.

"Среди убитых шесть милиционеров, которые сражались с террористами до конца", - заявил командующий местным ополчением Бабакура Коло.

Боевики ворвались в деревню Гони-Усманти 13 июня. Местные жители утверждают, что потери среди гражданского населения могут вырасти, так как террористы открыли стрельбу на рынке, а затем сожгли дотла грузовик, в котором находились люди и товары. Без специальной экспертизы сейчас невозможно определить, сколько именно человек погибли в крытом кузове этой машины.

Местные жители также утверждают, что несколько часов спустя после нападения на Гони-Усманти боевики атаковали расположенный в 60 км город Монгуно, убив 15 человек. "В Монгуно погибли в том числе девять военнослужащих и один милиционер, - заявил член районного ополчения Букар Ари. - Остальные убитые - местные жители". В свою очередь член совета общественной безопасности Монгуно Мохаммед Ибрагим заявил, что "террористам удалось войти в город, однако ВВС Нигерии ударами с воздуха выбили их оттуда".

Командование Вооруженными силами Нигерии заявило сегодня, что нападение на Монгуно было отражено, ликвидированы 20 боевиков. О потерях среди личного состава информации пока не поступило.

"Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) является подразделением группировки "Исламского государства". ISWAP была создана в 2015 году отрядами, отколовшимися от возникшей в Нигерии в 2002 году исламистской террористической группировки "Боко харам". С момента появления около 10 лет назад на северо-востоке Нигерии исламистских террористических групп ими были убиты не менее 36 тыс. человек, около 2 млн стали беженцами.-0-