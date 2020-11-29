В Нигерии террористы убили фермеров

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 110 фермеров были убиты 28 ноября на северо-востоке Нигерии исламистами группировки "Боко харам". Об этом сообщило агентство France-Presse.

"В минувшую субботу поступили данные о 43 погибших, однако по прибытии на место стало понятно, что убиты 70 человек", - приводит агентство слова губернатора штата Борно Бабаганана Умары Зулума. 29 ноября он посетил селение Забармари, рядом с которым на рисовых полях были убиты люди.

Группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой был штат Борно. В последние месяцы "Боко харам" и ISWAP проводят совместные атаки на правительственные войска и гражданские объекты в Нигерии, Камеруне и Чаде.-0-