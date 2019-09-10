В Нигерии цементовоз врезался в микроавтобус: погибли 11 человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли в результате аварии с участием цементовоза, микроавтобуса и мотоцикла в штате Насарава в центральной части Нигерии. Об этом сообщает нигерийская газета
Авария произошла 9 сентября на трассе Лафия - Акванга в районе холма Эндеху. Уточняется, что цементовоз по невыясненным пока причинам врезался в микроавтобус, а затем столкнулся с мотоциклом. В спасательной операции участвовали Федеральная служба безопасности дорожного движения (FRSC), полиция и очевидцы происшествия. Агентство Синьхуа сообщает, что четверо пострадавших в ДТП были госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Синьхуа отмечает, что частые дорожные происшествия в Нигерии вызваны плохим состоянием дорог, их загруженностью и неосторожностью водителей.-0-