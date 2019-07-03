В Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли 50 человек

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 50 человек погибли в результате взрыва бензовоза на юго-востоке Нигерии, в штате Бенуэ. Об этом сообщает газета The Independent .

По данным издания, грузовик, перевозивший топливо, перевернулся, а затем загорелся и взорвался, попутно столкнувшись с пассажирским автобусом. Многие тяжело ранены. Информация о погибших и пострадавших уточняется.-0-