В Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли 50 человек

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 50 человек погибли в результате взрыва бензовоза на юго-востоке Нигерии, в штате Бенуэ. Об этом сообщает газета
По данным издания, грузовик, перевозивший топливо, перевернулся, а затем загорелся и взорвался, попутно столкнувшись с пассажирским автобусом. Многие тяжело ранены. Информация о погибших и пострадавших уточняется.-0-
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