В Нигерии во время нападения на школу убиты 13 человек

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате вооруженного нападения на школу на северо-востоке Нигерии убиты 13 человек, сообщает портал Dailytrust.

По словам очевидцев, вооруженные бандиты на мотоциклах ворвались в одну из средних школ города Дамага в штате Замфара. Один ученик был убит на месте, остальным учащимся удалось бежать. После этого нападавшие начали беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты еще 12 человек.

В последние месяцы в Нигерии участились случаи нападения на школы. Как сообщалось ранее, 26 февраля группа вооруженных лиц похитила более 300 учениц средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе штата Замфара.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари, обеспокоенный большим количеством нападений на местные школы, ввел запрет на полеты на территории штата Замфара. Кроме того, нигерийский лидер запретил добычу полезных ископаемых и приказал разместить в штате 6 тыс. солдат. В свою очередь местные власти направили подразделение полиции на поиски бандитов, также усилены меры охраны школ.-0-