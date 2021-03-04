В Нигерии вооруженная банда взяла в плен около 60 женщин и детей

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время атаки на нигерийский город Руван Тофа в штате Замфара вооруженная банда похитила около 60 женщин и детей, сообщает новостной портал Daily Nigerian.

Боевики напали 3 марта, они занимались грабежами, сожгли в городе половину домов и много автомобилей, захватили 60 женщин и детей. В городе есть убитые и раненые. Многие жители бежали.

Событие последовало за похищением 26 февраля из школы-интерната города Джангебе в штате Замфара 279 школьниц. 2 марта они были освобождены после серии переговоров.

Ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари отдал приказ службам безопасности, которые находились в штате Замфара, стрелять на поражение в любого подозреваемого в бандитизме из тех, кто имеет в руках автоматическое оружие и отказывается сдаваться властям. Двумя днями ранее глава государства объявил запретную зону для полетов над штатом и ввел запрет на любую добычу на его территории полезных ископаемых негосударственными предприятиями. Это вызвано тем, что вертолеты используются в штате для снабжения бандитов оружием, а также для вывоза золота, добычу которого они контролируют.-0-