В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки Ласса

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка лихорадки Ласса зафиксирована на юге Нигерии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на медицинские власти страны.

По информации агентства, с начала января этого года зарегистрировано 195 случаев заболевания, от болезни скончались 29 человек. Около 90% всех зарегистрированных случаев этого заболевания отмечены в трех южных штатах - Ондо, Эдо и Эбонийи.

Эпидемия лихорадки Ласса была отмечена в Нигерии в прошлом году, жертвами болезни стали 170 человек. К концу года ситуация, по словам медицинских властей, стабилизировалась.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок. Она родственна заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне.-0-