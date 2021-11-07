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07 ноября 2021, 19:06

В Никарагуа начались президентские и парламентские выборы

Скриншот видео
Скриншот видео

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательные участки в Никарагуа открылись для голосования, более 4 млн граждан выберут президента и парламент страны на ближайший пятилетний срок. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Для проведения выборов в стране задействованы 3 106 центров голосования и 13 459 избирательных участков. Логистику для них обеспечивают армия и Национальная полиция, а безопасность на участках - специально набранные из числа граждан сотрудники Избирательной полиции.

Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега будет добиваться своего переизбрания на четвертый срок подряд и пятый во всей его политической карьере - он выигрывал президентские выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.

Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.

В выборах депутатов парламентов примут участие 10 национальных и шесть региональных партий.

Следить за ходом выборов приехали около 250 международных наблюдателей и 40 журналистов зарубежных СМИ из стран Америки, Европы, Азии и Африки, включая делегации из России и Абхазии.-0-

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