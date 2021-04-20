В Нижегородской области ликвидировали последствия пожара после взрыва газа

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ликвидация последствий возгорания объявлена в Нижегородской области в селе Маргуша, где вечером 19 апреля в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Газ взорвался в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области в селе Маргуша. Взрыв произошел на последнем этаже. В результате обрушились как минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах в центральной части здания. После взрыва произошел пожар, который спасателям удалось ликвидировать.

По данным властей региона, восемь человек пострадали, включая четырех детей. Девочка в возрасте 2,5 месяца погибла.

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Мероприятия по разбору конструкций на месте ЧП также подходят к завершению.-0-