В Нижегородской области на заводе прогремели взрывы

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске Нижегородской области (Россия) в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
После взрывов начался пожар, который охватывает около 100 кв.м завода. Сообщается о 19 пострадавших, которые получили осколочные ранения.
В городе создан оперативный штаб по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.
Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 50-е годы XX века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением госкорпорации "Ростехнологии".-0-
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