В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Балахнинском районе Нижегородской области перевернулся автобус с 49 пассажирами. Автобус следовал из города Иваново в Дзержинск, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что 50-летний водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Пострадали 20 человек, 12 из них доставлены в приемное отделение Балахнинской центральной районной больницы. Жертв нет.-0-