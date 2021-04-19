В Нижегородской области при взрыве газа в доме пострадали восемь человек

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо взрослых и четверо детей пострадали при взрыве в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Пострадавших в тяжелом состоянии нет, сообщает ТАСС.

"Пострадали четверо взрослых, они в состоянии средней тяжести. Также, по предварительным данным, пострадали четверо детей. У них ушибы, ссадины, их состояние оценивается ближе к легкому, обследуют на скрытые переломы. Крайне тяжелых и тяжелых пока нет", - сказал заместитель губернатора региона и глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме. По данным МЧС, произошло обрушение конструкций здания, возник пожар.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара в жилом доме в Нижегородской области составляет, по уточненным данным, 900 кв. м. Всего в ликвидации последствий данного происшествия задействовано 237 человек и 50 единиц техники.