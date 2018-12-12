12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нижнем Рейне после стрельбы в Страсбурге запрещены все манифестации. Такое решение принято из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

По словам Кристофа Кастанера, это необходимо, чтобы правоохранительные органы не отвлекались на охрану мероприятий и сосредоточились на поиске стрелка.

Все школы и лицеи в Страсбурге будут открыты, однако специалисты рекомендуют родителям сопровождать детей по дороге в учебные заведения. При этом подчеркивается, что на занятия могут прийти только те, кто желает.

В результате иницидента погибли 3 человека, еще 12 пострадали. В поисках скрывшегося преступника задействованы сотни полицейских. В связи с операцией в городе прекращено движение транспорта. МВД призвало жителей Страсбурга не покидать без надобности дома и следить за рекомендациями властей.

Как сообщалось, 29-летний Шериф Ш. открыл стрельбу на рождественской ярмарке 11 декабря в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее в тот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям. Сведения о нападавшем были в картотеке Главного управления внутренней безопасности Франции.-0-