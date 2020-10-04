В Нью-Дели до 31 октября не будут работать школы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) приняли решение не открывать все школы до 31 октября включительно из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил 4 октября на своей странице в Twitter заместитель главы столичного правительство Маниш Сисодиа.

"Все школы в Дели будут закрыты до 31 октября из-за коронавируса. Главный министр (делийского правительства) Арвинд Кеджривал сказал, что как родитель он понимает серьезность ситуации. В настоящее время не следует рисковать здоровьем детей", - написал Сисодиа.

Ранее 30 сентября центральное индийское правительство сообщило, что разрешает открыть с 15 октября школы и колледжи в рамках очередного этапа смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом правительство страны отметило, что власти штатов и округов имеют право самостоятельно решать, открывать ли учебные заведения. Дистанционные занятия разрешаются.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составило 6 549 373.-0-