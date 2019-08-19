В Нью-Дели эвакуируют людей из-за угрозы наводнения

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителей Восточного округа индийского Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы наводнения, сообщает газета
Согласно прогнозам, из-за паводковой ситуации уровень воды в реке Ямуна, на которой стоит мегаполис, в ближайшее время поднимется на 1,5 м выше среднего уровня. Это может привести к затоплению низинных районов города в Восточном округе.
Точное количество человек, которых придется эвакуировать, власти пока не называют. Для людей подготовлены лагеря временного пребывания в других районах города.
Муссонные дожди стали причиной наводнений и оползней почти по всей территории Индии. Затоплены дома, нарушено транспортное сообщение. Число погибших превысило 270 человек, десятки пропали без вести.-0-
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