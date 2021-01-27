В Нью-Дели во время протестов пострадали 86 полицейских

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Дели во время протестов фермеров пострадали 86 сотрудников полиции, сообщает телеканал NDTV.

По данным полиции, было разбито 8 автобусов и 17 частных автомобилей. Возбуждено 22 дела о беспорядках и вандализме. Есть пострадавшие среди фермеров, но их число пока не уточняется.

Как сообщалось, несколько тысяч фермеров приехали в Нью-Дели на тракторах, мотоциклах, лошадях для участия в согласованной демонстрации. Они планировали заявить о недовольстве политикой, которую проводит премьер Нарендра Моди. В частности, аграрии недовольны принятыми правительством законами, затрагивающими сельскохозяйственную отрасль.

Группа протестующих на тракторах двинулась в центр Нью-Дели, они дошли до Красного форта, прорвали баррикады и вошли в него. Полиция применила дубинки, чтобы вывести митингующих из форта. Беспорядки произошли в шести районах столицы Индии.-0-