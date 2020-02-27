В Нью-Дели во время столкновений погибли 32 человека

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших во время массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся 24 февраля, достигло 32 человек, сообщает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о 23 погибших, но за последнее время несколько пострадавших скончались в городской больнице. Среди жертв - полицейский констебль. Травмы получили более 200 человек, в их числе - дети.

Уличные беспорядки в столице Индии вспыхнули между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве, упрощающем его получение для не мусульман из соседних стран - Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Их участники вступали в стычки с полицией и поджигали автомобили, были отмечены случаи применения огнестрельного оружия. Полиция уже задержала 106 человек по делу о массовых беспорядках. -0-