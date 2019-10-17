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17 октября 2019, 17:52

В Нью-Дели введут ограничения на использование автомобилей

Фото NDTV
Фото NDTV

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нью-Дели (Индия) введут ограничения на использование автомобилей, находящихся в частной собственности, сообщает индийский телеканал NDTV.

С 4 по 15 ноября можно будет выезжать в город на своем авто только в определенные дни. Так, в четные даты (4,6,8,12 и 14 ноября) участниками дорожного движения смогут стать только автомобили с четными номерными знаками, а в нечетные (5,7,11,13 и 15 ноября) - транспортные средства с нечетными номерами. На выходные правила не будут распространяться.

Такое решение принято с целью контролировать уровень загрязнения воздуха в индийской столице. На рассмотрении также находится предложение ограничить использование двухколесных транспортных средств.

Согласно некоторым исследованиям, Нью-Дели является одной из самых загрязненных столиц в мире из-за вредных выбросов в атмосферу.-0-

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