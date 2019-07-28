В Нью-Йорке 11 человек пострадали при стрельбе на уличном фестивале

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке неизвестный устроил стрельбу на уличном фестивале Old Timers Day. В результате один человек погиб, 11 получили ранения. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел вечером 27 июля. Неустановленный пока боевик-одиночка открыл огонь по участникам фестиваля в Бруклине, когда люди уже расходились по домам. Погиб 38-летний мужчина, раненые госпитализированы.

Как отмечает издание, нападавшего не остановил тот факт, что за соблюдением правопорядка на фестивале следили около сотни полицейских. К этому времени на месте происшествия обнаружено брошенное огнестрельное оружие.-0-