В Нью-Йорке 11 человек пострадали при стрельбе на уличном фестивале

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке неизвестный устроил стрельбу на уличном фестивале Old Timers Day. В результате один человек погиб, 11 получили ранения. Об этом сообщает газета
Инцидент произошел вечером 27 июля. Неустановленный пока боевик-одиночка открыл огонь по участникам фестиваля в Бруклине, когда люди уже расходились по домам. Погиб 38-летний мужчина, раненые госпитализированы.
Как отмечает издание, нападавшего не остановил тот факт, что за соблюдением правопорядка на фестивале следили около сотни полицейских. К этому времени на месте происшествия обнаружено брошенное огнестрельное оружие.-0-
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