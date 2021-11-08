В Нью-Йорке более 120 подростков получили огнестрельные ранения в 2021 году

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С января по октябрь этого года 124 несовершеннолетних жителя Нью-Йорка получили огнестрельные ранения, 21 из них скончался. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Школьники Нью-Йорка, опасаясь за свою безопасность, носят в школу огнестрельное оружие, электрошокеры, перцовые баллончики и кастеты. По данным полиции города, только с июля по октябрь 2021 года в учебных заведениях было конфисковано 787 единиц оружия, что на 28% превысило показатели 2018 и 2019 годов.

"Мы видим, что происходящее с нашими молодыми людьми свидетельствует о том, что происходит в городе в целом. Они не чувствуют себя в безопасности, когда идут в школу через несколько кварталов", - сообщил представитель городского департамента образования Марк Рэмперсент.

В департаменте предполагают, что эта негативная тенденция вызвана экономическими, медицинскими и эмоциональными последствиями пандемии коронавируса. "Пандемия просто значительно повысила градус. Результатом стал довольно значительный рост насилия", - отметила Элиза Уайт, член исследовательской группы, опросившей сотни подростков Нью-Йорка.-0-