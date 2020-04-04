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04 апреля 2020, 07:13

В Нью-Йорке число жертв COVID-19 выросло за сутки более чем на 300 человек

Фото Reuters
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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 человек умерли в Нью-Йорке за сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Соответствующие данные приводятся в пятницу на сайте мэрии, сообщает ТАСС.

Общее число летальных исходов COVID-19, зафиксированных в крупнейшем американском мегаполисе, составляет 1 867. В четверг вечером их насчитывалось 1 562. Общее число зараженных выросло за сутки более чем на 6 тыс. и составило 56 289. Лечение в городских больницах проходят 11 739 человек.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее заявил, что следующая неделя будет для города наиболее тяжелой за все время, прошедшее с начала пандемии. По его словам, город в ближайшее время рискует израсходовать запас аппаратов искусственной вентиляции легких, а уже со следующей недели больницы начнут испытывать острую нехватку специалистов.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число жертв коронавируса в США составляет 7077 человек. Количество подтвержденных случаем заражения коронавирусом достигло 273 тыс., выздоровевших - 9,5 тыс.-0-

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