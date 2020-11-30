В Нью-Йорке количество посетителей на главной рождественской елке ограничат

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к главной рождественской ели Нью-Йорка во время зажжения огней ограничат по причине пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Билла де Блазио на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

Сообщается, что на церемонии зажжения огней в каждой из трех зон, где установлена ель, смогут находиться одновременно не более четырех человек не более пяти минут, а места нужно будет бронировать заранее.

Церемония зажжения огней будет транслироваться в прямом эфире вечером 2 декабря.

Установленная на Рокфеллер-плаза ель достигает в высоту более 23 м и весит около 11 т. На ней зажгут свыше 50 тыс. цветных фонариков, соединенных более чем 8 км проводов.-0-