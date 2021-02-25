В Нью-Йорке обнаружили новый штамм коронавируса

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи заявили, что обнаружили в Нью-Йорке новый вариант коронавируса, который может снизить эффективность вакцин и выработку естественного иммунного ответа организма, сообщает CNN.

Ученые назвали новый штамм B.1.526. Впервые он был обнаружен в образцах, собранных в Нью-Йорке в ноябре прошлого года.

"Именно этот новый вариант, вызывающий тревогу, растет среди наших пациентов в последние несколько недель", - написала команда Колумбийского университета в своем отчете. Также отмечается, что рост случаев заражения новым штаммом наблюдается с конца декабря, достигнув 12,7% от всех положительных образцов за последние две недели.

По словам исследователей, мутации обнаруженного варианта коронавируса схожи с теми, что выявили в других странах, в том числе в ЮАР.

Ранее ученые заявили, что обнаружили семь отдельных, но похожих вариантов коронавируса, появившихся в США, которые имеют генетические мутации, аналогичные более заразному варианту в Великобритании.-0-