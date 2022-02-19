В Нью-Йорке открылись центры профилактики случаев передозировки наркотиками

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке заработали два центра профилактики случаев передозировки опиоидами, где наркозависимые люди могут легально сделать инъекцию и обратиться за помощью к врачу. Об этом сообщает Euronews.

Главная задача открывшихся заведений - снизить число смертей, происходящих в результате злоупотреблений наркотиками. "В этом месте спасают жизни", - гласит плакат на английском и испанском языках, висящий в одном из центров.

"Основное, что мы делаем здесь, это - тестируем и лечим. Например, берем анализы на гепатит С и занимаемся этой болезнью. Мы также назначаем Suboxone, известный как бупренорфин, который представляет собой медикаментозное вспомогательное лечение расстройства, связанного с употреблением опиоидов", - сказала руководитель клиники Сьюзан Спратт.-0-