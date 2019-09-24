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24 сентября 2019, 00:39

В Нью-Йорке открылся саммит ООН по вопросам изменения климата

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке участвуют лидеры около 60 стран мира. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время открытия саммита по вопросам изменения климата в Нью-Йорке 23 сентября призвал мировых лидеров остановить климатический кризис. Об этом сообщает Deutsche WelleDeutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Если мы срочно не изменим наш образ жизни, мы ставим под угрозу саму жизнь. Природа разозлилась", - заявил генсек ООН. Он отметил, что обратился к лидерам стран с просьбой прибыть на саммит "не с красивыми речами, а с конкретными действиями", нацеленными на отказ от использования ископаемых видов топлива и замедление роста температуры воздуха на планете.

На саммите 23 сентября выступил Папа римский Франциск. Он считает изменение климата вопросом современности, который наиболее беспокоит человечество.

Шестнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг выступила на саммите с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров, что они "украли ее мечты и детство". "Мы стоим перед началом массового вымирания, и все, о чем вы способны говорить, это о деньгах и сказки о постоянном экономическом росте», -заявила она.

На саммит прибыл президент США Дональд Трамп, который придерживается скептической позиции в вопросе изменения климата. Ранее президент США не планировал участвовать в климатическом саммите.-0-

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