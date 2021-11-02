В Нью-Йорке отстранили от службы тысячи невакцинированных полицейских и пожарных

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке тысячи полицейских, пожарных и других городских служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным мэрии Нью-Йорка, на сегодняшний день 22,8 тыс. муниципальных служащих города не прошли вакцинацию от коронавируса. "Сегодня 9 тыс. человек были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Остальные находятся на различных стадиях рассмотрения. Пока они могут быть на работе", - сообщил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Митч Шварц.

В частности, в неоплачиваемый отпуск отправлены около 2 тыс. пожарных. Член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис сообщила, что 26 пожарных станций в городе закрыты из-за решения мэра отстранить от работы невакцинированных сотрудников. "Нехватка потенциально тысяч пожарных приведет к увеличению времени реагирования, а также риску травм и смертей", - подчеркнула она.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал распоряжение, согласно которому все муниципальные служащие обязуются пройти вакцинацию от COVID-19 до 29 октября. В случае отказа сотрудники должны отправиться в неоплачиваемый отпуск. Данное распоряжение вызвало недовольство среди невакцинированных сотрудников, которые на прошлой недели провели несколько массовых акций протеста.-0-