В Нью-Йорке пассажиры в аэропорту выпрыгнули из самолета

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке в аэропорту Ла-Гуардия два пассажира открыли аварийный выход авиалайнера и покинули борт. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что, когда авиалайнер вырулил на взлетную полосу, двое туристов открыли дверь, активировали надувной трап и сошли на землю вместе с собакой.
После инцидента лайнер оставался на взлетной полосе около часа, пассажиров разместили на других рейсах.
Нарушителей задержала полиция, им предъявили обвинение в создании ситуации, которая угрожала безопасности других людей.-0-