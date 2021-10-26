В Нью-Йорке прошел марш против обязательной вакцинации

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен людей 25 октября прошли маршем по Бруклинскому мосту к зданию мэрии Нью-Йорка в знак протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

Противники вакцинации собрались после полудня на левом берегу Ист-Ривер и прошли маршем по Бруклинскому мосту к зданию мэрии в Манхэттене. По пути они скандировали лозунги о недопустимости вакцинации. Многие пришли с плакатами, подчеркивающими право выбора или выражающими опасения насчет применения вакцины. Среди участников были люди с символикой пожарных и полицейского управления Нью-Йорка.

"Дело не в том, помогает вакцина или нет, дело в праве выбора. У свободного человека должна быть возможность выбирать, возможность самому взвешивать последствия своих действий. В США не может быть никакой обязательности, у нас пока еще не социализм", - пояснила свою позицию одна из участниц протеста, представившаяся как Джейн.

Другая участница марша, русскоязычная жительница Нью-Йорка Светлана, сообщила, что она с мужем уже переболела коронавирусом и не видит необходимости в прививке, поскольку антитела у нее уже есть. "Я могу показать результаты анализов на антитела, а они требуют сертификат вакцинации", - сказала она. Другие участники шествия ссылались на то, что последствия применения вакцины еще не изучены до конца.

Митинг завершился спокойно, без каких-либо происшествий.

В Нью-Йорке еще с сентября требуется предъявлять сертификат вакцинации для посещения общественных мест. 20 октября мэр города Билл де Блазио объявил, что прививка обязательна для всех городских служащих, а также полицейских и пожарных. Ранее обязательная вакцинация была введена для работников системы образования и медиков. До 29 октября они должны привиться хотя бы первой дозой вакцины, иначе будут отстранены от работы. Большая часть городских служащих согласилась с данными требованиями, однако некоторые выступили против - из перечисленных категорий количество невакцинированных сотрудников составляет от 10 до 30% общего числа. В целом по Нью-Йорку хотя бы одну дозу вакцины, согласно данным городских властей, получили 76% жителей города.-0-