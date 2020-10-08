В Нью-Йорке протестуют против COVID-ограничений

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены ортодоксальной еврейской общины Нью-Йорка вторую ночь протестовали в бруклинском Боро-Парке (Нью-Йорк, США) против строгих ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Район Боро-Парк в Бруклине - одно из нескольких мест в Нью-Йорке, где власти приняли решение закрыть школы и ограничить количество посетителей молитвенных домов и служб до 10 человек. Эти ограничения были введены за несколько дней до крупного еврейского праздника Суккот, в связи с чем обострилась существующая напряженность между островной ортодоксальной еврейской общиной и руководителями города.

Многие протестующие в ночь на 8 октября были без масок, большинство из них не соблюдали социальную дистанцию и вели себя агрессивно. "Здесь, в Боро-Парке, мы не соблюдаем законы Америки, - крикнул один протестующий. - У нас свои законы". Репортер издания The Jewish Insider, находившийся на месте протестов, сообщил в своем Twitter, что митингующие совершили жестокое нападение на него: ударили по голове, а затем пинали ногами. В своем микроблоге он поблагодарил полицейских Бруклина, которые пришли к нему на помощь.

Также сообщается, что протестующие устраивали костры из мусора. Когда на место прибыли сотрудники пожарного управления Нью-Йорка, толпа окружила их автомобиль, из-за чего пожар не смогли потушить.

Сообщается как минимум об одном задержанном участнике акции.-0-