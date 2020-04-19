В Нью-Йорке разрешили заключать браки по видеосвязи

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Нью-Йорк разрешили официально заключать браки по видеосвязи. Данное распоряжение дал губернатор Эндрю Куомо и рассказал об этом в своем Twitter.

"Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи", - говорится в его сообщении.

Ранее церемонии бракосочетания в режиме онлайн были запрещены законом, так как личное присутствие жениха и невесты являлось обязательным фактором. Данный запрет временно отменен из-за пандемии.-0-