В Нью-Йорке стартовала 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17 сентября в Нью-Йорке официально открылась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Ее председатель Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что приоритетными в ходе нынешней сессии будут вопросы ликвидации бедности и голода, обеспечения образования и борьбы с изменением климата, сообщает Центр новостей ООН.

На открытии сессии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о предстоящих пяти саммитах, которые пройдут в первую неделю сессии. "У нас впереди напряженный год, мы начинаем с пяти важнейших встреч на высшем уровне: по климату, целям в области устойчивого развития, финансированию развития, обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам", - подчеркнул глава ООН. Он поздравил Тиджани Мухаммада-Банде с избранием на пост председателя и пожелал ему плодотворной сессии.

Тиджани Мухаммад-Банде, постоянный представитель Нигерии при ООН, пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка. Он напомнил о необходимости укреплять деятельность в сферах защиты прав человека и окружающей среды, а также акцентировал внимание на важности работы по ликвидации бедности.

Антониу Гутерриш и Тиджани Мухаммад-Банде напомнили, что в 2020 году мир отметит 75-летие ООН. Оба лидера заявили, что предстоящий юбилей - это уникальная возможность восстановить доверие между странами.

В первые дни работы новой сессии будут решаться, в основном, процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам ассамблеи. 23 сентября пройдет саммит по климату, его цель - согласовать конкретные пути выполнения Парижского соглашения. Главные темы предстоящего саммита: переход на возобновляемые источники энергии, финансирование мер по сдерживанию изменения климата и налог на углероды, сокращение промышленных эмиссий и экологизация экономики. 24 сентября начнутся общие прения, перед участниками которых выступят 97 глав государств, пять вице-президентов, 46 глав правительств и 38 министров. Перед началом общих прений генеральный секретарь представит государствам - членам ООН свой ежегодный доклад о работе организации.

Генеральная ассамблея является одним из главных органов ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным темам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют двух третей голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.-0-