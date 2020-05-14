В Нью-Йорке выявили более 15 тыс. подтвержденных летальных исходов из-за коронавируса

14 мая, Минск / Корр. БЕЛТА/. Власти Нью-Йорка зарегистрировали 15 233 подтвержденных летальных исхода из-за коронавируса и еще 5 083 вероятных. Информация об этом размещена в среду на сайте мэрии Нью-Йорка, сообщает ТАСС.

"Департамент здравоохранения Нью-Йорка относит к категории вероятных такой случай, когда лабораторного теста на COVID-19 не проводилось, однако в свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти было заражение коронавирусом или сопутствующее заболевание", - отмечается в сообщении. Таким образом, общее число подтвержденных и неподтвержденных летальных исходов из-за коронавируса в городе достигает, по данным на среду, 20 316.

Как проинформировал в среду мэр города Билл де Блазио, количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с 550 до 561. Де Блазио отметил, что на восстановление экономики городу потребуется около $17 млрд в виде федеральной помощи в течение двух лет.

В городе с населением 8,3 млн человек выявлено 185 206 случаев заражения коронавирусом, 49 307 человек были госпитализированы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 83 тыс. человек.-0-