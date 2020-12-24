В Нью-Йорке выявили случай острой аллергии на вакцину BioNTech и Pfizer

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У медицинского работника в Нью-Йорке возникла серьезная аллергическая реакция после вакцинации препаратом от компаний BioNTech и Pfizer, сообщает журнал Newsweek.

По словам официальных лиц, после 30 тыс. прививок, сделанных в городе, это первый подобный случай. Известно, что пациент прошел лечение и находится в стабильном состоянии.

В заявлении департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка говорится, что аллергические реакции на вакцины имеют место, но, как правило, они редки. "Вакцины действительно имеют побочные эффекты и на них бывают аллергические реакции, хотя это встречается редко", - отмечается в сообщении.

В связи с этим в США медицинским работникам рекомендовано наблюдать за людьми, которым ввели вакцину, разработанную BioNTech и Pfizer, в течение 15 минут. Если у вакцинируемых ранее наблюдались серьезные аллергические реакции, время наблюдения за ними необходимо увеличить до 30 минут.

В США, которые являются самой пострадавшей страной в мире от коронавируса, 14 декабря началась массовая вакцинация с использованием препарата компаний BioNTech и Pfizer. По данным на 18 декабря, было зафиксировано шесть случаев острой аллергической реакции на вакцину, общее количество людей, которым ввели препарат, на тот момент составило 272 001 человек.-0-