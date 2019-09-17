В Нью-Йорке выставили на торги дом, в котором Трамп провел детство

17 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Особняк в Нью-Йорке, в котором президент США Дональд Трамп провел детство, выставлен на аукцион, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times .

Как отмечает издание, торги завершатся 14 ноября. В них примут участие покупатели, которые заранее подали заявки и внесли залог. Владельцы оставляют за собой право снять особняк с торгов, если не получат за него минимальную стоимость, ее размер не разглашается. Не поясняется также, какова минимальная ставка.

В качестве одного из посредников при проведении сделки выступает американская компания Paramount Realty USA. Ранее она уже дважды организовывала продажу дома. В 2016 году он был куплен за $1,4 млн, а в 2017 году - за $2,14 млн. Рассчитанные на одну семью дома на этой же улице продавали в последнее время в среднем за $980 тыс.

Как отмечает издание, в настоящее время особняк, в котором пять спален, принадлежит компании Trump Birth House. Кто является ее владельцем, не разглашается. В Paramount Realty USA пояснили, что лица, которым принадлежит сейчас особняк, приобрели его с целью капиталовложения. В их числе нет родственников Трампа.

В феврале текущего года дом был выставлен на продажу за $2,9 млн. Тогда в роли посредника выступала американская компания Compass, однако сделка не состоялась. Как отмечается в публикации, причиной этого было поступление слишком большого числа запросов. Они по большей части исходили от сотрудников средств массовой информации.

Дом был построен в 1940 году и принадлежал отцу действующего американского лидера - Фреду Трампу (1905-1999). Он был известным застройщиком. Трампы жили в особняке до тех пор, пока будущему избранному президенту не исполнилось четыре года. После этого семья переехала в дом неподалеку.-0-