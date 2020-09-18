В Нью-Йорке за проезд в метро без масок будут штрафовать на $50

18 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Агентство, которое управляет системами метро и автобусов Нью-Йорка, на этой неделе ввело штраф в размере $50 долларов за проезд в общественном транспорте без маски. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что множественные нарушения фиксируются даже в тех районах, где зарегистрировано более 25 тыс. смертей от коронавируса и существует правило постоянного ношения масок в транспорте.

Представители Столичного транспортного управления Нью-Йорка (MTA) пообещали, что приучать пассажиров к нововведению будут постепенно. Пока сотрудникам МТА и полиции Нью-Йорка поручено только предлагать маску людям, зашедшим в транспорт без нее, а штрафы выписывать только в крайних случаях.

В Столичном транспортном управлении сообщили, что за четверг не было оформлено ни одного штрафа, но полиция в метро насчитала 1700 человек, которым выдали маски или которых предупредили о неправильном ношении средств защиты.-0-