В Нью-Йорке запретят электронные сигареты

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект, запрещающий электронные сигареты и ароматизированные смеси, кроме обычного табака. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Предусмотрены санкции в отношении продавцов электронных сигарет и смесей. Ожидается, что это позволит защитить здоровье молодых людей. "Мы наконец-то принимаем меры для решения проблемы подростковой никотиновой зависимости, вызванной использованием электронных сигарет. Городской совет собирается запретить фруктовые, мятные, сладкие ароматы электронных сигарет, которые были специально разработаны для того, чтобы в первую очередь понравиться молодежи", - заявил председатель комитета по здравоохранению городского совета Марк Ливайн, представивший законопроект.

Этот шаг вызван тем, что в США борются с заболеваниями легких, связанными с курением электронных сигарет (вейпов). В августе в штате Иллинойс был зарегистрирован, предположительно, первый в стране случай смерти в результате тяжелого респираторного заболевания, вызванного курением вейпа. Сейчас эксперты говорят уже о 2,1 тыс. заболевших и почти 40 умерших по тем же причинам.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в настоящее время более 26% учащихся средних школ курят электронные сигареты, а в Нью-Йорке их использует каждый четвертый школьник.-0-