В ночном клубе Кванджу обрушился навесной этаж, погибли два человека

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, не менее 17 получили ранения в результате обрушения навесного этажа в одном из ночных клубов в Кванджу (Республика Корея), сообщает агентство Yonhap.
Трагедия произошла ночью 27 июля. Конструкция, располагавшаяся на высоте около 2,5 м, не выдержала веса людей и рухнула. В момент инцидента на этаже находились около 100 человек.
В результате трагедии погибли два гражданина Республики Корея. В числе пострадавших девять иностранных атлетов (шесть женщин и три мужчины), которые прилетели в Кванджу на чемпионат мира по водным видам спорта: четыре пловца из США, два из Новой Зеландии, а также по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии.
При обрушении пострадали также два гражданина Узбекистана. Всего в клубе в момент происшествия находились около 370 человек.-0-
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