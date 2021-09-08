В Ногинске экстренно эвакуируют жильцов ближайших к месту взрыва домов

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ногинске эвакуируют жителей домов, которые находятся по соседству со зданием, где произошел взрыв газа, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причиной эвакуации людей из соседних домов стала вероятность их обрушения, так как специалисты назвали такое развитие событий вполне возможным. Помощь гражданам, которые остались без жилья при взрыве газа в жилом доме, оказывают в двух пунктах временного размещения.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва пострадали девять человек, двое погибли. Местонахождение 4-5 жильцов неизвестно. Более 170 человек эвакуированы.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют 8 кинологических расчетов.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме на ул.28 июня в Ногинске сегодня утром в квартире на третьем этаже. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.-0-