8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Более 170 человек эвакуированы, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 6.55 в многоквартирном доме на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске. В результате взрыва произошло обрушение пяти квартир со второго по пятый этаж и перекрытий между четвертым и пятым этажами. Трое пострадавших госпитализированы. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет. Более 170 человек эвакуированы.

"Пострадали пять человек, их достали из-под завалов с трех этажей - со второго по четвертый. В данный момент они доставлены в Ногинскую центральную районную больницу. Еще двое находятся под завалами", - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

На месте происшествия работают спасатели Ногинского спасцентра, Центра "Лидер", Центроспаса и кинологи.

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