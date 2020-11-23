ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:52 В мире за сутки более 604 тыс. человек заразились COVID-19 В мире
00:45 В Колумбии семь человек погибли при нападении неизвестных В мире
00:33 В Мадриде прошла акция протеста против реформы образования в стране В мире
00:25 В ноябре в США зафиксировано более 3 млн. случаев заражения коронавирусом В мире
00:18 В Италии рухнул автомобильный мост В мире
22.11.20
22.11.20 23:45 Глава МИД Беларуси: двойные стандарты недопустимы в отношениях между странами-соседями Политика
22.11.20 23:25 В Минске автомобиль ГАИ с включенными "маячками" наехал на двоих пешеходов Происшествия
22.11.20 23:05 Беларусь даже в условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами - Макей Политика
22.11.20 22:46 Макей: призывы к экономическим санкциям не просто большая глупость, а большая опасность для государственности Беларуси Политика
22.11.20 22:20 Беларусь никакие из стран не рассматривает в качестве врагов - Макей Политика
22.11.20 22:19 Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич Общество
22.11.20 22:13 Пиневич: ковидные надбавки никто не отменял и не планирует Общество
22.11.20 22:10 Маски придется носить до завершения эпидемического процесса - Минздрав Общество
22.11.20 22:02 Для Беларуси приоритетными являются отношения с Россией и Китаем – Макей Политика
22.11.20 21:45 Глава МИД Беларуси: усилия международных организаций надо сконцентрировать на противодействии общим вызовам и угрозам Политика
22.11.20 21:43 Беларусь в качестве ответных мер готова инициировать обсуждение на международных площадках острых проблем в других странах Политика
22.11.20 21:41 Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей Политика
22.11.20 21:37 Макей: некоторые соседние страны предпринимают конкретные шаги по явному вмешательству во внутренние дела Беларуси Политика
22.11.20 21:34 Альтернативы тесному взаимодействию между Беларусью и Европейским союзом нет - Макей Политика
22.11.20 21:29 Макей о многовекторности: Беларусь наряду с главным российским вектором не отказывается от сотрудничества по другим направлениям Политика
22.11.20 20:58 Гинзбург: демократические преобразования Беларуси нужны, но без майдана Общество
22.11.20 20:54 ФОТОФАКТ: В Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст" Культура
22.11.20 20:30 Барсуков: порядок в Минске будет наведен Общество
22.11.20 19:49 ФОТОФАКТ: "Неман" одолел "Слуцк" со счетом 1:0 Спорт
22.11.20 19:33 ФОТОФАКТ: ГУМ украсил витрины к Новому году Регионы
22.11.20 19:13 Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли ХК "Могилев" в матче чемпионата Беларуси Спорт
22.11.20 18:59 Землетрясение зафиксировано в Алжире В мире
22.11.20 18:30 Во Франции уничтожат 1 тыс. норок из-за коронавируса В мире
22.11.20 18:11 В Осиповичском районе травмированный лебедь оказался на дороге, его спасли сотрудники ГАИ и МЧС Общество
22.11.20 18:03 Под Дрибином легковушка насмерть сбила пенсионерку Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
23 ноября 2020, 00:25

В ноябре в США зафиксировано более 3 млн. случаев заражения коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич
Маски придется носить до завершения эпидемического процесса - Минздрав

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в ноябре превысило 3 млн. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информацию Университета Джонса Хопкинса.

По данным Университета, в этом месяце в США подтверждено 3 002 082 случая заражения COVID-19. Это самый высокий месячный показатель с марта. Предыдущий пик был зафиксирован в июле - 1 921 461 случай.

В целом в США, по информации Университета, зарегистрировано более 12,16 млн случаев заражения, умерли 256 347 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В мире за сутки более 604 тыс. человек заразились COVID-19
Фото Global Look Press В Колумбии семь человек погибли при нападении неизвестных
Фото ТАСС В Мадриде прошла акция протеста против реформы образования в стране
Фото ANSA В Италии рухнул автомобильный мост
Фото Global Look Press Землетрясение зафиксировано в Алжире
Фото Getty Images Во Франции уничтожат 1 тыс. норок из-за коронавируса
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены - "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей
Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич
Барсуков: порядок в Минске будет наведен
Топ-новости
В детской инфекционной больнице остаются восемь учеников минской школы №61
Маски придется носить до завершения эпидемического процесса - Минздрав
Беларусь даже в условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами - Макей
Более 1000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе
Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира в Италии
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
ГАИ рекомендует водителям в гололедицу выбирать безопасную скорость и держать дистанцию
В Беларуси выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с COVID-19
Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед
Мир спасет любовь - в Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст"
Пропавшую более двух месяцев назад семью нашли в Налибокской пуще
Эксперты WANO провели техмиссию на БелАЭС
Совет Республики одобрил поправки в пенсионные законы
Только консолидация общества и усилия каждого позволят выдержать испытания времени - сенатор
В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.