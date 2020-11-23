В ноябре в США зафиксировано более 3 млн. случаев заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в ноябре превысило 3 млн. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информацию Университета Джонса Хопкинса.
По данным Университета, в этом месяце в США подтверждено 3 002 082 случая заражения COVID-19. Это самый высокий месячный показатель с марта. Предыдущий пик был зафиксирован в июле - 1 921 461 случай.
В целом в США, по информации Университета, зарегистрировано более 12,16 млн случаев заражения, умерли 256 347 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-